Замороженная рыба

Мы продаем замороженную рыбу, рыбное филе и морепродукты. Реализуем товар мелким и крупным оптом, а также в розницу. Доставку заказа осуществляем по Москве и Московской области.

У нас всегда в наличие большой ассортимент рыбной продукции.

Мы можем предложить гибкие условия поставки и оплаты, а постоянным покупателям обещаем бонусы.

Сотрудничество с нами и наши цены Вас приятно удивят!

Смотреть товары