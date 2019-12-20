Заказ продуктов оптом для предприятий индустрии гостеприимства, детских, школьных, медицинских, торговых и других учреждений, компаний, занимающихся изготовлением полуфабрикатов – традиционная практика многих десятилетий.
В наши дни ее приняли и частные лица. Организация совместных покупок для соседей по даче, коттеджных поселков, больших семей сулит существенную экономию средств за счет оптовых цен, экономию времени, нервов и сил за счет доставки непосредственно по адресу.
Найдя ответственного и честного поставщика с широким ассортиментом товаров, можно забыть о проблемах. Обращайтесь на продуктовую базу ShopProdukt, и мы станем для вас таким поставщиком! Для наших клиентов всегда:
- высокое качество продуктов, прошедших тестирования без негативных результатов, получивших сертификаты;
- своевременная доставка в соответствии с графиком или по разовым заявкам;
- скидки при постоянном сотрудничестве.
Качественные замороженные продукты, бакалея, молочные товары мелким и крупным оптом
Оптовая база ShopProdukt (ООО «Нептун»)входит в список самых надежных поставщиков замороженной продукции в столичном регионе. Уже более 10 лет мы обслуживаем частных клиентов и организации в Москве и Московской области, поставляем широкий спектр продуктов питания.
Реализуется по низким ценам мясная и рыбная заморозка, птица, морепродукты, бакалея, молочные продукты, полуфабрикаты. Всегда в наличии более 500 наименований товаров.
На предприятии есть собственный парк автомобилей, оборудованных для доставки замороженных продуктов. Обеспечиваем высокую скорость выполнения заказов.
Кузова транспортных средств оборудованы для перевозки замороженных продуктов, поддерживается микроклимат в соответствии с нормативами.
Риски разморозки отсутствуют даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств на дорогах столичного региона в летний период.
Ассортимент и характеристика продуктов питания
В каталоге ShopProdukt.ru представлены продукты, которые мы получаем от ведущих, надежных и проверенных производителей России и мира. Товары выпускаются и/или обрабатываются на фермах, в специализированных цехах, непосредственно на рыболовецких траулерах:
- оснащенных оборудованием последних поколений;
- при строгом подчинении всем санитарным нормам и требованиям;
- при автоматизированной, механизированной и персональной системе контроля;
- с применением традиционных и инновационных технологий;
- с тщательным соблюдением условий обработки, хранения и заморозки;
- персоналом, прошедшим специальную подготовку и необходимую переподготовку.
Продукция сертифицируется, качество, сроки и условия производства, транспортировки, складского хранения, подтверждаются документально. Технологичная и быстрая заморозка обеспечивает сохранность в продуктах питательных веществ, необходимых человеку.
Каждая полученная партия дополнительно походит проверку нашими специалистами.
Не пропускаем брак, нарушение технологий доставки и хранения!
Это и в наших интересах: мы дорожим своей репутацией ответственного поставщика.
Выгодные цены и условия обслуживания оптовых заказчиков, особенности оплаты и доставки
ShopProdukt реализует продукцию мелким, средним и крупным оптом. Объем и вес расфасовки (коробка, подложка, прочее) нормирован и указан в карточках товаров. Там же вы увидите профессиональные фото и описание товара, стоимость упаковки. Предлагаем выбрать по каталогу:
- замороженную, морскую и речную рыбу - потрошеную с головой и без головы, тушки целиком, филе на коже и без, морепродукты - мидии, креветки, осьминоги, кальмары, мясо краба и т. д.;
- все виды замороженного мяса – говядина, свинина, баранина, субпродукты (печень, почки, язык, ноги, хвосты, вымя), фарш;
- молоко в ассортименте и сыры (твердые, мягкие, плавленые);
- замороженное мясо птицы (курица, утка, индейка) – тушки целиком, шейки, ножки, крылышки, бедра и другие части тушки, с костями и филе, а также фарш, печень, почки, желудки;
- замороженные овощи и фрукты цельные и резаные, отдельно и в популярных смесях (лечо, гавайская, мексиканская, компотная и другие);
- бакалейную продукцию(воды, соки, консервы, крупы, мука и пр.).
Наши маркетологи мониторят рынок, следят за колебанием цен, а при необходимости изыскивают пути для снижения стоимости упаковок, не пропускают новинки. Постоянно расширяем и обновляем ассортимент товаров. Подписываем для этого новые партнерские контракты после тщательного обсуждения взаимодействия и проверки производителей.
Получаем наиболее выгодные условия сотрудничества, что всегда позитивно отражается на стоимости упаковок товаров для наших клиентов.
Оптовая продуктовая база ShopProdukt выполняет заявки физических и юридических лиц в Москве и Московской области. Наши постоянные клиенты ценят низкие цены и высокое качество продукции. Уже много лет мы на постоянной основе обслуживаем:
- магазины и супермаркеты, производителей полуфабрикатов;
- отели, санатории, пансионаты, дома отдыха, клубы, профилактории;
- кафе, рестораны, столовые и другие предприятия общественного питания;
- медицинские, образовательные и дошкольные учреждения;
- большие и многодетные семьи со средним уровнем дохода
- организаторы совместных покупок.
Наши отлаженные до мелочей логистические и бизнес-процессы позволяют нам постоянно расширять клиентскую базу. Будем рады видеть вас в числе наших заказчиков!
- Заинтересованы в постоянном сотрудничестве, поэтому предоставляем дополнительные скидки от низкой оптовой цены.
- Есть бонусы при повторных обращениях и определенных объемах разового заказа.
- Обеспечиваем поставки по графику на основе договора с индивидуальными условиями обслуживания.